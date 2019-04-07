Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Avcılardan Gölden Balık Kaçağına Karşı Ağlı Önlem

Beyşehir'de Avcılardan Gölden Balık Kaçağına Karşı Ağlı Önlem

1 saat önce

Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı döneminde, üreme mevsimindeki balıkların kanala karışarak tarlalarda telef olmaması için çalışma başlatan Beyşehirli balıkçılar, yeni köprünün alt kesimine boydan boya özel ağ çekti.

Beyşehir'de Avcılardan Gölden Balık Kaçağına Karşı Ağlı Önlem, System.String[]
Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı döneminde, üreme mevsimindeki balıkların kanala karışarak tarlalarda telef olmaması için çalışma başlatan Beyşehirli balıkçılar, yeni köprünün alt kesimine boydan boya özel ağ çekti.


Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölde 15 Mart'ta başlayan ve 15 Haziran'a kadar sürecek su ürünleri avlanma yasağının halen devam ettiğini hatırlattı.

Bu mevsimde, üreme evresindeki balıkların DSİ tarafından Taşköprü regülatör kapaklarının Konya Ovası sulaması için açıldığı günlerde BSA kanalına kaçarak güzergahtaki tarlalarda telef olabildiğine dikkati çeken Kurt, şunları söyledi:

"Gölden kanala kaçan karnı havyarlı anaç balıklarımız Çarşamba Çayı'ndan aşağı kesimlere doğru akarken tarlalarda telef oluyor. Dolayısıyla bir taraftan av yasağı dönemi ile korumaya çalıştığımız bu balıklarımız tarlalarda heba olup gitmektedir. Hiçbir şekilde bu balıklar ekonomiye de kazandırılamamaktadır. Balıkçı camiası olarak üreme dönemindeki balıklarımızı yaşanan bu olumsuzluklardan koruyabilmek için önlemimizi kendimiz aldık. Avcılar olarak, büyük kalın gözlü özel ağ örerek, bu ağı yeni köprünün ayağının bir ucundan diğer ucuna göl sularına doğru sermek suretiyle kendi çapımızda bir tedbir almaya çalıştık. Balıklarımızın regülatör kapaklarının açık olduğu günlerde BSA kanalına akışının önüne geçilmesini bu şekilde önlemeyi hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:40 Kaynak: AA

Hasan Kurt, Beyşehir, Güncel
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