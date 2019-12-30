Beyşehir'de avlanma faaliyetlerine kar molası - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı göl kıyılarında avlanma faaliyetlerinin durmasına yol açtı.



İlçe genelinde aralıksız olarak devam kar yağışı nedeniyle geçimini Beyşehir Gölü'nden temin eden balıkçılar av faaliyetlerine ara verdi. Kar yağışı dolayısıyla içerisi karla dolan tekneler kıyıdaki limanlarda bekletilirken, balıkçılar da teknelerinde kar temizliği yapabilmek ve yeniden faaliyete başlayabilmek için yağışın durmasını bekliyor.



Beyşehir ilçe merkezinde kar yüksekliği 10 santimi bulurken ilçeye bağlı dış mahallelerde ve yüksek kesimlerde 10 santimi aştı. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı dolayısıyla sabah erken saatlerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için iş makineleriyle seferber olurken, kar yağışının etkili olduğu dış mahallelerde de çalışmalar hız kazandı.



Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çarşı merkezinde kaldırım üzerlerinde ve yol kenarlarında kar temizliği yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçe merkezini dış mahallelere bağlayan yolları ulaşıma açık tutabilmek için faaliyet gösteriyor.

Belediye ekipleri, bir yandan yollarda kar küreme çalışmaları yaparken yoldan çıkan araçları da kurtarıyor.