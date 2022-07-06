Beyşehir'de binaların doğalgaz giriş bakır kabloları çalındı - Son Dakika
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Beyşehir'de binaların doğalgaz giriş bakır kabloları çalındı

06.07.2022 16:01
Beyşehir'de binaların doğalgaz giriş bakır kabloları çalındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde binaların doğalgaz girişini sağlayan bakır kablolar çalınırken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde binaların doğalgaz girişini sağlayan bakır kablolar çalınırken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde bulunan bloklarda binaların doğalgaz girişi için kullanılan bakır kablolarının çalındığını gören bina yöneticileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis olay yeri inceleme ekipleri, bakır kabloların çalındığı 7 bloktaki bina girişinde inceleme yaptı. Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Bülbül, mahallede yaşanan hırsızlık olaylarının gece yarısı olduğunu düşündüklerini belirterek, polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip yakalanması için binaların güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldığını söyledi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beyşehir'de binaların doğalgaz giriş bakır kabloları çalındı - Son Dakika
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