Beyşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 14:41
Beyşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığınca Eşrefoğlu Camisi önünde gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından protokol, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve beraberindekilerle bayramlaştıktan sonra bazı şehit aileleri ve gazilerle evlerinde bir araya geldi.

Özdemir, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

YORUMLAR
500
Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor

Ramazan Bayramı, Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:49:05. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement