Beyşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığınca Eşrefoğlu Camisi önünde gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından protokol, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve beraberindekilerle bayramlaştıktan sonra bazı şehit aileleri ve gazilerle evlerinde bir araya geldi.

Özdemir, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip bayramlarını tebrik etti.