Beyşehir'de berber ve kuaför salonları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de berber ve kuaför salonları denetlendi - Son Dakika

Beyşehir'de berber ve kuaför salonları denetlendi

7 saat önce

Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri berber ve kuaför salonlarını denetledi.

Beyşehir'de berber ve kuaför salonları denetlendi, System.String[]

Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri berber ve kuaför salonlarını denetledi.


Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri ilçe merkezindeki farklı iş kollarına yönelik iş yerlerinin denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.


Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Vehbi Kuru, yaptığı yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin şehir merkezinde faaliyet gösteren berber, erkek ve bayan kuaför salonlarında temizlik, hijyen ve steril koşullarına dikkat edip etmediği yönünden denetim yaptığını belirtti.

Vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerin bundan böyle de devam edeceğini ifade eden Kuru, şunları kaydetti:


"Halkımızın berber ve kuaförlerimizden en iyi ve sağlıklı hizmeti alabilmeleri adına gerçekleştirilen denetimlerimizde, işyerlerinde birçok başlıkta kontroller yapılmıştır. Ekiplerimizce yürütülen denetimlerde salonların işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygun olarak hizmet verip vermediği, mesleki işyeri temizliği, işyeri tertip ve düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni ile onayı olup olmadığı, işyerinde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, portör muayene kartları, bir işyerinde olması gereken temel unsurlar incelenerek kontrol edilmiştir. Vatandaşlarımızın da büyük bir memnuniyet ile karşıladığı denetimler rutin olarak devam edecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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