Beyşehir'de berber ve kuaför salonları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında faaliyetleri durdurulan berber ve kuaför salonları müşterilerine yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

Pazartesi gününden itibaren belirlenen hijyen ve kurallara göre faaliyetlerine yeniden başlayacak berber ve kuaför salonları baştan aşağıya dezenfekte edildi.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri ve Park, Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, başlatılan çalışmaların 11 Mayıs'a kadar tamamlanacağını belirtti. Berber ve kuaför salonlarının dezenfekte edilmesinin yanısıra iş yeri sahiplerine belediye olarak ücretsiz koruyucu maske desteğinde de bulunduklarını aktaran Bayındır, "Şehir merkezimizdeki tüm berber ve kuaför salonlarını faaliyetlerine yeniden başlamadan önce dezenfekte etmiş olacağız. Bu anlamda, koronavirüs salgını riski hala devam etmektedir ve vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması önemlidir." dedi.

Bayındır, normalleşme süreci kapsamında atılan bu adımların kontrollü bir sosyal hayat amacıyla yapıldığının altını çizerek, "Yaşadığımız zorlu sürecin ardından 11 Mayıs'tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför hemşehrilerimizin dükkanlarının içini ve dışını köşe bucak ücretsiz dezenfekte etmeye başladık. Koronavirüse şehrimizde geçit vermemek için bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yapılan dezenfekte çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren berber ve kuaför salonu sahipleri de Beyşehir Belediyesine teşekkür etti.