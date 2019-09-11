Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı" düzenlenecek
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Beyşehir'de "Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı" düzenlenecek

1 saat önce

İzmir'de faaliyet gösteren Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Beyşehir'de

İzmir'de faaliyet gösteren Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydoğan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Aydoğan, yakın zamanda KONFED ve Beyşehir Belediyesinin de içerisinde yer alacağı "Beyşehir Kucaklaşıyor Çalıştayı" düzenleyeceklerini belirterek, "Türkiye ve dünyanın her yerindeki Beyşehir sevdalılarını toplayıp, onların enerjilerini ve sinerjilerini Beyşehir'e aktarmak istiyoruz. Biliyorsunuz, Beyşehir ilçe dışında yaşayan önemli bir gurbetçi potansiyeline sahip. Hem yurtiçinde, hem de yurtdışında bu potansiyel bulunuyor. Gurbette yaşayan Beyşehir sevdalısı hemşerilerimizle, ilçemizde hayatını idame ettiren vatandaşlarımızı bu çalıştay kapsamında bir araya getirerek gönül köprüleri kurmak istiyoruz. Bunun için vakıf olarak Beyşehir Belediyemizin de katkılarıyla Beyşehir'de tüm hemşehrilerimizi geniş kapsamda kucaklayacak müşterek bir çalıştay hazırlığı içerisine gireceğiz. Bu çalıştay vasıtasıyla Beyşehirimizin geleceğini de şekillendirmek istiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adil Bayındır, Beyşehir, Aydoğan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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