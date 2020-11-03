Beyşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşan kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet ettiği toplam bin 214 haneye İlçe Kaymakamlığı'nca kömür yardımı yapıldığı bildirildi.

Beyşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her sene olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesinde ilçe merkezi ve dış mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağlandığı belirtildi. Açıklamada, bu yıl kış dönemi öncesinde bin 214 haneye toplamda bin 467 tonluk kömür yardımında bulunulduğu belirtilerek, "Kışlık kömürden ilçemiz merkezindeki hanelerde aile nüfus durumuna göre 1 ile 1,5 ton arasında, dış mahallelerde ise 1 ton kömür ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmıştır. Toplam yardım miktarının parasal değeri 965 bin 708 lira olup, kömürler kış mevsimi gelmeden ailelerimizin evlerine kadar götürülmek suretiyle dağıtımı tamamlanmıştır" denildi. - KONYA