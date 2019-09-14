Beyşehir'de bisiklet festivali başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Festivali başladı.



Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu işbirliğiyle düzenlenen Konya ile Isparta illerini kapsayan, toplam parkuru 167 kilometrelik mesafeden oluşan Beyşehir Gölü Etrafı, Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin kilometrelerce uzaklıktaki illerinden Beyşehir ilçesine gelen çok sayıda bisiklet tutkunu katılıyor. Bisikletseverlerin pedal çevirmeye başlamasından önce Vuslat Parkındaki festival alanında düzenlenen uğurlama törenine katılan Beyşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Bahçeci, bisiklet festivaline katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Beyşehir'e gelerek katılım gösteren bisiklet tutkunlarına etkinliklere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. 167 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirecek olan bisikletseverlere tur vesilesiyle Beyşehir Gölü ve doğal güzelliklerinin tadını doyasıya çıkarma temennisinde bulunan Bahçeci, "Sizlere iyi yolculuklar diliyorum, kazasız belasız bir şekilde evlerinize varmanızı temenni ediyorum. Doğa harikası olan, yeşil ile mavinin buluştuğu bu güzel ilçemizde sizlere keyifli sürüş ve iyi eğlenceler, başarılar diliyorum" dedi.



Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol da tur öncesi etkinliğe katılan bisikletseverlere güzergah boyunca uymaları gereken konularda bilgiler verirken, "Festivalin ilk günkü güzergahının parkuru toplam 74 kilometre. Büyük çoğunluğu da göl kenarında, yani keyifli bir güzergah. Keyif alabilmek için bir hız yarışına girmemeniz büyük önem arz ediyor. Çünkü bu bir göl etrafı gezisi ve yarış değil" hatırlatmasında bulundu.



Konuşmaların ardından tur için festival meydanında gösteri amaçlı üç tur dönen bisikletseverler pedal çevirmeye devam ederek belirtilen güzergah üzerinden etkinliği başlattı.



Görme engelli genç de katılıyor



Öte yandan, 167 kilometrelik bisiklet turuna İstanbul'dan tandem bisikletleriyle ilçeye gelen görme engelli 18 yaşındaki Murat Can da pedal arkadaşıyla birlikte katılıyor. Görme engelli Can, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "Tandem bisikletimizle Beyşehir'e geldik pedal arkadaşımla birlikte. Daha önce de Ortaca'da düzenlenen benzer bir festivale katılmıştım. Böyle bir festivale katılışım ikinci kez oluyor ama Beyşehir'e ilk kez geliyorum. 167 kilometrelik parkur için de heyecanlıyım. Hafta içinin stresinden sonra burada güzel bir iki gün geçirmeyi umuyorum, inşallah öyle olur. Engelleri böyle bisiklete binerek aştığımı söyleyebilirim" dedi.



Görme engelli Can'ın pedal arkadaşı 21 yaşındaki Hamit Akın ise, İstanbul'da bulunan engelsiz pedal derneği bünyesinde görme engellilere bisiklet sürmeyi öğretip daha sonra onları böyle uzun turlara çıkardıklarını belirterek, "Ben aslında milli sporcuyum, bisikletçiyim. 15 yıldır bisiklet sürüyorum. Tandemi ise 1,5-2 yıldır kullanıyorum ve bu tür etkinliklere katılıyorum. Tandemin ayrı bir güzelliği var. Arkanızda birisini taşıyorsunuz ve görme engelli birisini taşımak büyük bir sorumluluk ama keyifli geçiyor. Burası bizim için güzel oldu, normalde böyle bir planımız yoktu ani bir kararla Murat'la yola çıkarak İstanbul'dan geldik. İyi ki de gelmişiz" diye konuştu.



Bisikletseverleri uğurlama törenine Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, Beyşehir Kütüphane Müdürü Kemal Yeşilyurt ve çok sayıda bisiklet tutkunu ve vatandaşlar katıldı. - KONYA