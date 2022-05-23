Beyşehir'de "bocce turnuvası" - Son Dakika
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Beyşehir'de "bocce turnuvası"

23.05.2022 14:00
Beyşehir'de "bocce turnuvası"

Beyşehir ilçesinde düzenlenen bocce turnuvasına 8 farklı ilden gelen sporcular katıldı.

Beyşehir ilçesinde düzenlenen bocce turnuvasına 8 farklı ilden gelen sporcular katıldı.

Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Antrenör Metin Tok, dünyanın en eski spor dallarından birisi olan boccenin bowlinge benzeyen, demir bilyelerle oynanan bir oyun ve spor branşı olduğunu belirterek, "Dünyanın birçok bölgesinde oynanan bu sporun ve oyunun kökeni hakkında kesin bilgiler olmamasına rağmen kökeninin M.Ö. Çatalhöyük'te olduğu tahmin ediliyor. Ancak, bu spora Fransızlar sahiplenmiş, bizler de Fransız kalmışız. Bizim amacımız gelecek nesillere bu sporu tanıtabilmektir." dedi.???????

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Kaynak: AA

oyunlar, gençlik, Güncel, Son Dakika

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