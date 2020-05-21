Beyşehir'de

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 21 Haziran Babalar Günü kapsamında "bu adam benim babam" konulu, sanal ortamda ödüllü fotoğraf yarışmasının düzenlendiği bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 21 Haziran Babalar Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına katılımın 17 Haziran tarihine kadar süreceğini belirtti.

Yarışmanın konusunun babanın gücü, sevgisi, merhameti, günlük hayatta karşılaştığı tüm zorluklar ve güzelliklerinin fotoğraflanması olabileceğini aktaran Büyükkafalı, "Babası hayatta olmayanlar için rahmet ve sabırlar diliyoruz, onların babalarının yerine koydukları, bu duygularını anlatan her türlü fotoğraflarını da paylaşabilirler." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, çektikleri kareleri Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün facebook sayfasında şartnamede yer alan kurallara uygun olarak paylaşarak yarışmaya dahil olabileceğini hatırlatan Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Günde sadece 2 fotoğraf paylaşma hakkı var. Yatay çekilmesi halinde cep telefonu çekimleriyle de yarışmaya katılınabilecek. Yarışma sonunda jürinin belirleyeceği ilk üçe giren isimlere para ödülü verilecek. Birinci bin, ikinci 750, üçüncü ise 500 liralık para ödülünün sahibi olacak, dördüncüye ise mansiyon ödülü olarak gümüş erkek yüzüğü hediye edilecek. En çok beğeni alan fotoğraf için de erkek gümüş yüzüğü verilecek."