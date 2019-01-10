Beyşehir'de Buz Kırma Timleri İş Başında

Beyşehir ilçesinde, belediye görevlileri kaldırımları buzlardan temizlemek için çalışma başlattı.

Beyşehir ilçesinde, belediye görevlileri kaldırımları buzlardan temizlemek için çalışma başlattı.





Kışın etkili geçtiği Beyşehir'de, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 14 dereceleri görmesi üzerine yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanmaya karşı önlem alan belediye ekipleri, tuzlama ve solüsyonla eritme faaliyetlerine hız verdi.





Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yollarda yürüttüğü kar temizleme çalışmalarının ardından özellikle kent merkezinde eğimli yol ve ana arterler başta olmak üzere, mahalle aralarında kalan cadde ve sokaklarda yaşanan buzlanmanın önüne geçmek için 24 saat esasına dayalı tuzlama yapıyor.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarına destek veriyor. İlçe merkezinde oluşturulan ekipler, özellikle şehir merkezindeki kaldırımlarda oluşan buzları kırmak için yoğun mesai harcıyor.



İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede günlerdir etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesiyle yaşanan buzlanmaya karşı oluşturdukları ekiplerin yoğun bir biçimde mesai yürüttüklerini söyledi.

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