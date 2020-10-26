Beyşehir'de ceviz üretimine ilgi artıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz üretimine son yıllarda ilginin giderek arttığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak cevizin bölgede öncelikli sıralarda yer alan bitkisel bir üretim metaryeli olduğunu vurguladı.

Beyşehir'in artan ceviz üretimiyle öncü yerlerden birisi haline geldiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Beyşehir'de halihazırda 5 bin dekarın üzerinde kapalı ceviz bahçemiz var. Beyşehir'de şu anda ileri düzeyde bir ceviz üretimi var. Türkiye'de Allah izin verirse ceviz üretiminde yakın gelecekte söz sahibi olan bir yer olmaya doğru hızlıca gidiyoruz. Ayrıca, yaklaşık 400 dekarlık alanda bir KOP projemiz de var. Beyşehir ve çevresindeki mahallelerimizde kapama bahçeler yapıyoruz. İlçemizde cevizin önemi gitgide artıyor. Halen ceviz bahçelerimizde hasat çalışmaları bitmiş durumda ya da bitmek üzere diyebiliriz. Üreticilerimize bol ve bereketli hasat ve kazançlar diliyoruz."