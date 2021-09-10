Beyşehir'de çiftçiler yağmur duasına çıktı - Son Dakika

Beyşehir'de çiftçiler yağmur duasına çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı. Beyşehir'e bağlı Esence Mahallesi sakinleri Cuma yağmur duası için toplandı. Esence ilkokulunun bahçesinde kılınan cuma namazının ardından hep birlikte ellerini semaya kaldıran cemaat, imamın yaptığı dua sırasında hep bir ağızdan amin diyerek Allah'a yağmur yağdırması için yakarışta bulundu. Programın sonunda katılımcılara yemek ikram edildi. Yağmur duasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Beyşehir Belediyesi meclis üyeleri İsmail Boru, Yusuf Çelik ve Ümit Gülol ile mahalle sakinleri katıldı.

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