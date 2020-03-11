Beyşehir'de çiftçilere sera desteği imkanı - Son Dakika
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Beyşehir'de çiftçilere sera desteği imkanı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilere bir proje kapsamında sera desteği imkanı sağlanıyor.

Beyşehir'de çiftçilere sera desteği imkanı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilere bir proje kapsamında sera desteği imkanı sağlanıyor.


Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP seralarında üretim, tarımdaki bereketim" projesi çerçevesinde Beyşehir'de de birtakım çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. Bu kapsamda ilçede tarımsal faaliyet sürdüren çiftçilere de sera desteğinde bulunulacağı belirtilen açıklamada, destekten istifade etmek isteyenlere ilişkin olarak, "İlçemiz çiftçilerine 10 adet 525 metrekarelik alana sahip yüzde 70'i hibe ve yüzde 30'u da çiftçi katkılı sera desteğinde bulunulacaktır. Sera verilecek çiftçiler ile ilgili müracaat şartları mahalle muhtarlıklarının yanı sıra ilçe müdürlüğümüzden de öğrenilebilir. Projeye son başvuru tarihi 20 Mart 2020 mesai bitimidir" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Konya Ovası Projesi, Beyşehir, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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