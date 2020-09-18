Beyşehir'de çiftçilerin yeni ekim sezonu hazırlıkları başladı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, buğday ve arpa gibi hububat ekimi yapan çiftçilerin yeni ekim dönemi hazırlıkları başladı.

Traktörleriyle tarlalarında mesai yapmaya başlayan çiftçiler, toprağı sürerek ekime hazır hale getiriyor.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, bu yıl çiftçinin hububatta bereketli bir sezonu geride bıraktığını belirterek, yeni ekim döneminde de aynı beklenti içerisinde olduklarını söyledi.

Ağralı, çiftçilerin ekim öncesi arazilerde traktörlerle toprağı sürme çalışmalarına başladığını belirterek, ardından ekim mesaisinin başlayacağını dile getirdi.