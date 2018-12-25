Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Cip Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Beyşehir'de Cip Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

8 dakika önce

Beyşehir'de cip otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Beyşehir'de cip otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Beyşehir- Isparta Karayolu'nun 1.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.'nin kullandığı 31 FS 406 plakalı cip, karayolunda seyir halindeyken sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 BG 690 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Ünal ile Hasan A. ve cipte yolcu olarak bulunan Sami A. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünal, acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan cip sürücü F.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:08 Kaynak: İHA

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