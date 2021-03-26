Beyşehir'de çobanlar yoğun kar yağışının zorluklarında keçilerini besliyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından dağlık alanlarda yayılıma çıkan keçi sürüleri, çobanlar tarafından zor şartlarda besleniyor.

Bademli Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan yetiştiriciler, engebeli dağlık alanlarda kar örtüsüne rağmen keçi sürülerini yayılıma çıkarmaya devam ediyor.

Sürüler, bölgedeki pırnal çalısı, diken ve kara ardıç ile örtü olmadığında da geven ve kekik gibi bitkilerle besleniyor. Çobanlar, kar altında kalan dalları değnekle temizleyerek sürüleri besliyor.

Keçi sürülerinin kar örtüsündeki yayılımı, havadan da görüntülendi.

Besicilik yapan 38 yaşındaki Musa Davarcı, AA muhabirine, doğduğu günlerden bu yana ata mesleğini sürdürdüğünü belirterek, yaz kış demeden 150 keçisini her gün yayılıma çıkardığını söyldi.

Davarcı, "Keçilerimizi kar yağdığında da burada doğal alanda derelerden, pınarlardan ve çeşmelerden sularız. Yoğun kar yağışı olduğunda ise çıkarmayız ve o zaman yem vererek besleriz. Kış şartlarında bu işi yapmanın zorlukları var tabi. Çok kar yağdığında çalıları tek tek kar örtüsünü temizleyerek açmak zorunda kalıyoruz. Kışın köyde, yazın ise yaylalarda kalıyoruz. Hayvanlarımızla anlaşmak için çoban dili dediğimiz tekerlemeler de kullanıyoruz. Bu dili bütün çobanlar bilir." ifadelerini kullandı.