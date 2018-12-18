Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "Çocuk Oyun Sokağı" Projesi

Beyşehir'de "Çocuk Oyun Sokağı" Projesi

3 saat önce

Beyşehir ilçesinde çocuklara özel tasarlanan oyun sokağı, proje tamamlandığında kentin yeni çekim merkezi olacak.

Beyşehir'de
Beyşehir ilçesinde çocuklara özel tasarlanan oyun sokağı, proje tamamlandığında kentin yeni çekim merkezi olacak.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde hayata geçirecekleri oyun sokağı projesinin devreye girmesiyle oluşturulacak parkuru çocuklar ile ailelerinin çok seveceğini söyledi.


Belediye olarak ilçede yine bir ilk olacak projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını belirten Özaltun, "Vuslat Parkı girişindeki yeni hizmete giren modern çocuk parkının hemen yanı başında oluşturmaya başladığımız oyun sokağı, proje tamamlandığında öyle inanıyoruz ki çocuklarımız ve ailelerinden büyük ilgi görecek. Oyun sokağında çocuklarımız günümüzde unutulmaya yüz tutan eski oyunlarla günün her saatinde ailelerinin gözetiminde gönüllerince eğlenip vakit geçirebilecek." dedi.

780 metrekarelik oyun sokağı zemininin yürütülen çalışmalarla çocuklar için daha yumuşak zemin olan EPDM zemin hale getirildiğini ve etrafına çocukları bilgilendirici çeşitli pano ve görsel levhalar yerleştirildiğini anlatan Özaltun, şöyle konuştu:

"Bu çocuk oyun sokağımız daha çok yaşı küçük çocuklarımıza hitap edecek. Ebeveynlerin daha büyük yaşlardaki çocukları hemen yanıbaşındaki modern yeni çocuk parkımızdan yararlanırken, daha küçük yaştakiler ise oyun sokağında gönüllerince eğlenebilecek. Genelde 4-14 yaş aralığındaki çocuklarımız buradan çok rahatlıkla yararlanabilecek. Ailelerimiz de çocuklarıyla burada isterlerse birlikte oynayabilecek, oturma banklarında oturarak onları gözetebilecek. Burası ışıklandırılarak günün 24 saatinde kullanılabilecek bir oyun sokağı haline getirilecek. Projenin ilk aşamasında sokağımıza bilgilendirici görsel panoları yerleştirdik. Burada dünya, Türkiye ve Beyşehir haritası, değişik çevresel mesajların yer aldığı görsel levhalar, Beyşehir'in tarih ve kültürünü anlatan tanıtıcı panolar, Beyşehir'de yetişen endemik bitki ve hayvanlara ait bilgi ve görsellerin yer aldığı levhalar, hatıra fotoğrafları çektirilebilecek alanlar, müzik aletlerinin tanıtımına yönelik bilgiler, Beyşehir'de gezilip görülebilecek alanlar, konum ve ulaşım bilgileri, yön bulma, hava taşıtlarını tanıma, trafik kuralları, hayvanlar alemi, aranacak acil numaralar vs. çeşitli faydalı bilgilerin yer aldığı levha ve panolar bulunuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:05 Kaynak: AA

Beyşehir, Güncel
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