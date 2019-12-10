Beyşehir'de çocuk sorunları konulu konferans düzenlendi

Beyşehir ilçesinde "Çocuklarımızın Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Uzman Pedagog İshak Orhan, çocuk sorunları ve bu sorunların çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

Çocukların olumsuz davranışlarını ortadan kaldırmak için anne ve babalar ile öğretmenlerin neler yapması gerektiğini anlatan Orhan, "Hepimiz yetişkin olmamıza rağmen olumsuz davranışlara sahip iken, çocuklarımızın olumsuz davranışlarına maalesef tahammül edemiyoruz. Öncelikle biz yetişkinler çocukların yanında olumlu davranarak çocuklarımızın olumsuz davranmalarını engelleyebiliriz. Ama anne ve baba olarak olumlu davranmamıza rağmen, çocuklarda olumsuz davranış varsa, bu ya izlediği filmlerden, ya internetten ya da arkadaşlarından veya yakın çevresinden kaynaklanır." dedi.

Tatlı dil kötü davranışları 40 gün içinde bıraktırır

Çocukların toplum içinde hoş karşılanmayan olumsuz davranış şekillerinin yapıcı, sıcak bir biçimde anlatılması ile bir süre bu davranışları terkedeceğini ifade eden Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yanlış davranışın çocuğumuza zararlarını tatlı bir dille, az, öz ve mümkün olduğu kadar kısa olarak anlatmalıyız. Buna 40 gün kadar devam etmemiz halinde o olumsuz davranışın geçtiğini göreceğiz. Ancak, arkadaş çevresini kontrol etmeliyiz. Onlardan kazanılan bir davranış, çocuk o çevrede bulunduğu sürece devam eder. Olumsuz bir davranışı olumluya dönüştürmek çok kolay olmayacaktır. Onun için çocuklarımızı 18 yaşına kadar yapıcı kontrol altında tutmalıyız. Onların her istediğini asla yapmamalıyız. Aksi takdirde doyumsuz ve şımarık bir çocuk elde etmiş oluruz. Eğer çocuklarınızın davranışlarına tahammülünüz kalmadıysa geç kalmadan mutlaka bir uzman yardımı alın ve kendinizi iyileştirin."

Konferansa, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Ramazan Parlakkaya, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.