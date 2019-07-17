Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Beyşehir'de çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı

2 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'en eşi Emine Erdoğan'ın himayeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "sıfır atık" projesi kapsamında çocuklara yönelik olarak "sıfır atık için ben de varım" konulu etkinlik düzenlendi.

Beyşehir'de çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'en eşi Emine Erdoğan'ın himayeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "sıfır atık" projesi kapsamında çocuklara yönelik olarak "sıfır atık için ben de varım" konulu etkinlik düzenlendi.

Sıfır atık projesinin daha geniş kitlelere duyurmak ve çocuklarda farkındalığı artırmak amacıyla Konya'nın Beyşehir ilçesine de gelen Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "sıfır atık için ben de varım" gezici aracı, Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde göl kenarındaki festival alanında çocuklarla buluştu. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılmasını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefinin anlatıldığı çocuklar, maskot ve animasyon ekibinin sahnelediği tiyatro gösterisini de ilgiyle izledi. Proje ile ilgili görsellerin izlettirildiği, yarışmaların da düzenlendiği program sonunda etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - KONYA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Beni taciz etti" deyip başına odunla vurup öldürdü, cesedi de tavana astı Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:32:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de çocuklara sıfır atık projesi anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]