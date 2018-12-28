Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Cuma Buluşmaları

Beyşehir'de Cuma Buluşmaları

1 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, cuma namazı sonrası Avşar Mahallesi sakinleriyle buluştu.

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Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, cuma namazı sonrası Avşar Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Özaltun, Avşar Mahallesi'ndeki 2. Etap Toplu Konut Projesi kapsamında inşa edilen TOKİ Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cami çıkışında vatandaşlarla buluştu.


Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sünbül'ün de eşlik ettiği buluşmada Özaltun, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

Başkan Özaltun, geleneksel hale getirdikleri her hafta bir mahallede Cuma namazı sonrası buluşması ile mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hasbihal ettiklerini, ilettikleri hususları bizzat kendi ağızlarından dinleyerek taleplerini yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.


Özaltun, "Bu buluşmalarımız çerçevesinde hem ilçemize ve mahallelerimize yaptığımız çalışmaların yansımalarını vatandaşlarımızdan dinlerken, hem de varsa farklı ihtiyaç ve istekleri hemşehrilerimizle istişare ediyoruz. Vatandaşlarımızın mübarek cuma günlerini de tebrik ederek dualarını almaya çalışıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Murat Özaltun, Beyşehir, Politika
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