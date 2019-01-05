Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Cuma Buluşmaları

Beyşehir'de Cuma Buluşmaları

2 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, cuma buluşmaları kapsamında Yukarı Esence Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

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Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, cuma buluşmaları kapsamında Yukarı Esence Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Özaltun'un mahalle ziyaretinde İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Metin eşlik etti.


Cami çıkışında vatandaşlarla buluşup bir süre sohbet eden Başkan Özaltun, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istekleri dinledi.


Özaltun burada yaptığı açıklmada, "Beyşehir'de belediyecilik hizmetlerimizi halkımızın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar buna çok dikkat ettik. Bundan böyle de bu düsturla yolumuza devam edip hizmet üretmeye devam edeceğiz. Buluşmalarımızda toplumun her kesimini dinliyor, talep ve ihtiyaçlarına kulak vermeye, çözmeye özen gösteriyoruz. Gelenekselleşen Cuma buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, Beyşehir'imizin ve mahallelerimizin geleceği için hasbihal ediyoruz.

Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine de katkı sağlıyor, bizlere yön veriyor. Bu vesile ile camilerimizde cemaatlerimizle de buluşup vakit buldukça ilçemizle ilgili karşılıklı güzel sohbetleri de gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra Yukarı Esence'de yapılan belediye yatırımlarını yerinde inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Murat Özaltun, Esence, Beyşehir, Politika
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