Beyşehir'de, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Beyşehir-Alanya etabının dahil edilmesinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Bu yıl 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 56'ıncısı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Beyşehir-Alanya etabının eklenmesinin sevinci yaşanıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilecek 56.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarih ve etaplarının açıklandığını anımsattı.

Turun 3. etabına 218 kilometre mesafeli Beyşehir-Alanya etabının da dahil edildiğini belirten Bayındır, "Turun 3. etabı olan Beyşehir-Alanya arası bisiklet turu Beyşehir'de tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden start alacak." dedi.

Bayındır, Beyşehir-Alanya etabının da tura dahil edilmesinin ilçe olarak büyük mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, emeği geçen tüm devlet erkanına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kapadokya'dan başlayarak Konya, Beyşehir-Alanya, Alanya-Kemer, Kemer-Elmalı, Fethiye-Marmaris, Marmaris-Turgutreis, Bodrum-Kuşadası olarak Startına Kapadokya'nın, finişini de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021 içerisine Beyşehir etabının kazandırılmasında, tensipleriyle şehrimizi ziyadesiyle mutlu eden başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, ülkemizde ve Konya'mızda başarılı çalışmalarıyla bisiklet sporunun önemli yerlere gelmesinde büyük katkıları olan hemşehrimiz, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı kardeşime, her daim Beyşehir meselelerini her şeyin üstünde tutan ve bu organizasyonda şehrimiz etabının yer alması için emek ve gayretlerini bildiğimiz, şehrimizin medar-ı iftiharı, Ankara'daki uzayan kolumuz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'a, şehrim adına teşekkür ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyorum."