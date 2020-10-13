Beyşehir'de desteklemeler seracılıkta hamle yaptırdı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devlet destekleri sayesinde seracılığın son dönemde hamle yaptığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, Konya'da tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Beyşehir'in, seracılıkta da daha iyi noktalara gelebilmesi için üç yıl önce kurum olarak başlattıkları proje çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını aktardı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Eylem Planı kapsamında yürütülen tarımsal eğitim ve yayın projesinden ilçedeki çiftçilerin de istifade edebilmesi için başlattıkları çalışmalarla bugüne kadar ilçe genelinde 22 sera kurulumunu sağladıklarını vurgulayan Kaya, kurulan bu seralarda yoğun olarak domates, salatalık ve biber gibi sebze ürünlerinin yetiştirilmeye başlandığını belirtti.

Seralarda sonbahar döneminde ise marul, tere, roka, yeşil soğan gibi kışlık ürünlerin ekiminin yapıldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Son yıllarda kurum olarak yürüttüğümüz çalışma ve hayata geçirdiğimiz projelerle seracılığı ilçemizde ayağa kaldırdık. Desteklerden faydalanmayan çiftçilerimiz de kendi imkanlarıyla ya da banka kredileriyle bu işe başladı.Yüzde 70, hatta yüzde 100 hibeli desteklemelerimiz de oldu. Şu anda ise yüzde 50 kırsal kalkınmadan desteklemelerimiz devam ediyor. Beyşehir'de şu an 50 civarında sera bulunuyor. Seracılık yapmak isteyen vatandaşlarımızı da talepleri doğrultusunda bilgilendiriyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Gelecekte seracılıkta Beyşehir inşallah daha da iyi noktalara gelecektir. Seralarda sebze yetiştiren tüm üreticilerimize bereketli bol kazançlar diliyoruz."