Beyşehir'de devrilen kamyondaki arpalar yola saçıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de devrilen kamyondaki arpalar yola saçıldı - Son Dakika

Beyşehir'de devrilen kamyondaki arpalar yola saçıldı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karayolu üzerine devrilen kamyonun kasasındaki arpalar yola saçıldı.

Beyşehir'de devrilen kamyondaki arpalar yola saçıldı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karayolu üzerine devrilen kamyonun kasasındaki arpalar yola saçıldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Beyşehir- Isparta Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Y., idaresindeki 40 DV 082 plakalı arpa yüklü kamyon, Kuşluca Mahalle yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulunduğu şerit üzerine devrilerek yan yattı. Kaza sonrasında sürücü yaralanırken, aracın kasasındaki hububat yol üzerine saçıldı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola dökülen arpa dolayısıyla bir süre karayolu ulaşıma kapandı. Devrilen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolu dökülen arpaların temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını sırtından bıçaklayarak yaraladı
Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir'de devrilen kamyondaki arpalar yola saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]