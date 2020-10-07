Beyşehir'de din görevlileri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde camiler ve din görevlileri haftası kutlamaları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Müftülüğü'nde görevli din görevlileri, hafta çerçevesinde ilçe merkezinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına kan bağışı yaparak destek verdi.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ve müftülük personeli de Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Hafta dolayısıyla camiler ve din görevlileri haftası programı da düzenlendi.

İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yapılan konuşmalarda, haftanın teması olan cami ve ilim konusu ele alındı.

Toplantıya, Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ve kurum amirleri de katıldı.