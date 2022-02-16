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Beyşehir'de din görevlilerine koruyucu aile semineri verildi - Son Dakika

Beyşehir'de din görevlilerine koruyucu aile semineri verildi

16.02.2022 16:18
Beyşehir'de din görevlilerine koruyucu aile semineri verildi

Beyşehir'de din görevlilerine "koruyucu aile" projesi konusunda eğitim semineri verildi.

Beyşehir'de din görevlilerine "koruyucu aile" projesi konusunda eğitim semineri verildi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koruyucu aile biriminde görevli psikolog Ali Rauf Ceyhan ve Kur'an Kursu Öğreticisi Sevil Merve Başer tarafından Beyşehir Müftülüğü konferans salonunda verilen seminerde, kurum bünyesinde görev yapan çalışanlar katıldı.

???????Seminerde, koruyucu aile hizmetinin, birtakım sebeplerle biyolojik ailelerinin yanında geçici veya sürekli olarak bakımı sağlanamayan engelli ya da bedensel olarak sağlıklı çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilmesi sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli ya da gönüllü statüde, devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerin yanına yerleştirilmesi olduğu kaydedildi.???????

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Ceyhan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de din görevlilerine koruyucu aile semineri verildi - Son Dakika


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