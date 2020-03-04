Beyşehir'de dış mahallelerde belediye meclisi toplantısı dönemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de dış mahallelerde belediye meclisi toplantısı dönemi - Son Dakika

Beyşehir'de dış mahallelerde belediye meclisi toplantısı dönemi

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dış mahallelerde belediye meclisi toplantıları dönemi başladı.

Beyşehir'de dış mahallelerde belediye meclisi toplantısı dönemi, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dış mahallelerde belediye meclisi toplantıları dönemi başladı.

Beyşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede dış mahallelerde belediye meclis toplantıları dönemini, Üzümlü Mahallesi'nde başlattıklarını belirterek, bundan sonra diğer dış mahallelerde de mahalle sakinlerinin katılabildiği benzer toplantıları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Üzümlü Mahallesi Hamza Fatma Taşyağan Kültür Merkezi'ndeki meclis toplantısında konuşan Bayındır, yeni bir geleneği başlattıklarını ve meclis toplantılarının bundan sonra halka açık ve ilçeye bağlı mahallelerde yapılacağını aktardı.

Bayındır, yerel yönetimlerden hizmet bekleyen vatandaşların sorunlarının, halkın da katılımıyla istişare sonucu çözülmesini amaçladıklarını vurgulayarak, el ele, birlik ve beraberlik içerisinde ilçenin her köşesine en iyi hizmeti götürebilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinen Bayındır, TSK'nin düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı'na da Beyşehir olarak tam destek verdiklerini vurguladı.

Bayındır, "Birlik ve dirlik içinde, önümüzde hangi bela varsa o belayı yok etmek, bir ve bütün olmak, vatan sathında tek ağız olmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milletinin, şerefidir, şanıdır, namıdır. Allah bizi birlikten ayırmasın. Devletimizin birliğini bütünlüğünü bozdurmasın. Hep beraber siyasal ayrılıklarımız olabilir, onu içimizde çözeriz. Gün bir olma günüdür." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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