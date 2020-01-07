Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları - Son Dakika
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Beyşehir'de doğal gaz çalışmaları

6 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir ilçesinin bazı merkez mahallelerinin bu yıl yürütülecek çalışmalarla doğal gaza kavuşacağını söyledi.

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Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir ilçesinin bazı merkez mahallelerinin bu yıl yürütülecek çalışmalarla doğal gaza kavuşacağını söyledi.


Beyşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısında konuşan Başkan Bayındır, Beyşehir'de yürütülecek doğal gaz çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Başkan Bayındır, "Beyşehir'de yapılabilirliği mümkün olan bir doğal gaz meselesi vardı. Sizlerin, bizlerin her gittiğimiz platformda gündeme taşımamız ve akabinde hepimizin adına benim 'Beyşehir'i yeniden kazarım, yeniden yaparım, yeter ki doğalgaz gelsin' sloganıyla çıktığım yolda bizi yalnız bırakmayan hükümetimizin yetkililerine, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Bayındır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beytepe, Esentepe, Hacıakif ve Yenimahalle şu önümüzdeki yazın, yani 2020'nin yaz programının şantiye dönemidir, kazma dönemidir, hatları geçirme dönemidir, dağıtımını yapma dönemidir. Akabinde 2021'de Hamidiye Mahallesi, Hacıarmağan Mahallesi ve Dalyan'ın, Evsat'ın bir kısmı yine bu Hacıakif ile beraber bitecek yüzde 30 filan, yüzde 70'e yakını ve Hacıarmağan Mahallesi, Dalyan Mahallesi, çarşı merkezi bütün bunlar da 2021 yılında bitecek. 2022 yılında TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi, Eşrefoglu (İçerişehir), Bahçelievler Mahallesi yani Babakovdu dahil buna ve Müftü Mahallesi olmak üzere, Yeşilyurt'da tabi Hamidiye'nin devamında var. Bütün bunları da 2022'nin sonunda inşallah Beyşehir doğal gaza ulaşmış olacak."

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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