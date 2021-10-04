Beyşehir'de doğaseverlerden doğa yürüyüşü - Son Dakika

Beyşehir'de doğa tutkunları, Beyşehir Gölü'nün en büyük adalarından Hacıakif Adası'nda bi raraya gelerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine çok sayıda doğasever katıldı.

Tekne turuyla Beyşehir gölünün ikinci büyük adası olan Hacıakif Adası'na gelen doğa tutkunları, daha sonra buradaki yeşil örtüyle kaplı alanda yürüyüş yaptı.

Doğaseverler, adadaki etkinlikte sarkıt ve dikitleriyle ünlü, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Hacıakif mağarasını da gezip yakından görme imkanı buldu. Doğaseverler, Hacıakif Adası'nın kıyısında yer alan nilüfer çiçeklerine ise hayran kaldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçedenin güzel coğrafyasını tanıtmak amacıyla düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, son etkinliği ise göl ortasındaki adını Hoyranlı Hacıakif Efendi'den alan Hacıakif Adası'na düzenlediklerini ifade etti.

Büyükkafalı, doğaseverlere etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür etti.