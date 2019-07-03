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Beyşehir'de "Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla" projesi etkinlikleri

1 saat önce

"Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla" projesi kapsamında Beyşehir ilçesine gelen öğrencileri Beyşehir Bilgehane ve Gençlik Kampı ile Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Beyşehir'de
"Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla" projesi kapsamında Beyşehir ilçesine gelen öğrencileri Beyşehir Bilgehane ve Gençlik Kampı ile Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen "Doğa ve Bilim Projesi" çerçevesinde hazırlanan "Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla" projesine Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri proje ortağı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü ise paydaş olarak dahil oldu.
Proje Yürütücüsü Konya Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli Tarih Öğretmeni Osman Kaynar, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 33 öğrencinin ve 20 eğitmenin Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda etkinlikler düzenlemek için Beyşehir'e geldiğini söyledi.
Projede fen ve sosyal bilimlerinde öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgilerin unutulduğuna ve kalıcı olmadığına dikkati çeken Kaynar, "Dolayısıyla da öğrencilerimizin bilimin doğasını ve fen bilimlerinde öğrendikleri bilgileri kendileri bizzat doğal ortamda, doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlamıştık bu projeyi. Projemizin hedef kitlesi ortaokul 6-7 ve 8. sınıfa giden aynı zamanda bilim sanat merkezinde eğitim-öğretime devam eden öğrenciler." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:49 Kaynak: AA
Beyşehir, Selçuk, Konya, Güncel
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