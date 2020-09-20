Beyşehir'de düğünler takip altında - Son Dakika

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Beyşehir'de artık düğünlerin de takip altına alındığını bildirdi.

Kaymakam Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir'de koronavirüsle ilgili son durumu, "İlçemizdeki son durum çok kötü olmamakla beraber, çok da iyi değil" sözleriyle değerlendirdi.

Son dönemde vaka sayılarında gözle görülür bir artışın söz konusu olduğunu belirten Özdemir, "Çok etkin bir filyasyon çalışması var ilçemizde. Dolayısıyla hastayı yakalamada çok zorluk çekmiyoruz artık. Teknik bir ekibimiz var. İki ekip var. Biri gece, biri gündüz olarak iki ekip oluşturduk. Filyasyona alınan şahısların gündüz evde izalosyonlarını denetlemek üzere mahalli denetim ekiplerimiz var. Muhtarlarımız da bu işlerde taşın altına elini koymuş durumdalar. Şu anda ilçemizde herhangi bir sorun olmamakla beraber, hastanemizdeki mevcut durum da çevrilebilir durumdadır." dedi.

Beyşehir'de koronavirüs salgını dolayısıyla yürütülen denetim çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kaymakam Özdemir, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda denetimlerin ilçe genelinde hız kazandığını belirtti.

Getirilen kısıtlama ve yasakların ardından Beyşehir'de düğünlerin de denetlenmeye başlandığını vurgulayan Özdemir, hafta sonları kolluk kuvvetlerin bu yönde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri takip altına aldığını söyledi.

Salı ve Perşembe günleri ise ilçe genelinde her türlü işyeri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yaşam alanlarının ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak denetlendiğini vurgulayan Özdemir, denetim faaliyetlerini kurulan yeni sistem aracılığıyla bilgisayarlara yüklenen bir program yardımıyla görebildiklerini anlattı.