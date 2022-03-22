Beyşehir'de Dünya Su Günü kutlamaları - Son Dakika
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Beyşehir'de Dünya Su Günü kutlamaları

22.03.2022 14:22
Beyşehir'de Dünya Su Günü kutlamaları

Beyşehir'de Dünya Su Günü dolasıyla tarihi Taşköprü'de bir araya gelen anaokulu öğrencileri, "Beyşehir Gölü kurumasın" mesajı verdi.

Beyşehir'de Dünya Su Günü dolasıyla tarihi Taşköprü'de bir araya gelen anaokulu öğrencileri, "Beyşehir Gölü kurumasın" mesajı verdi.

Cumhuriyet Anaokulu tarafından İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleriyle 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla ilçe merkezindeki tüm okulların da katıldığı etkinlik düzenlendi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Çocuklarımızın bu haklı sesine biz kayıtsız kalmayız, kalamayız. Havanın, suyun, toprağın kıymetini bilelim." dedi.

Programda öğrenciler günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yaparken, yine farklı okulların su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla hazırladığı afiş çalışmaları ve Beyşehir Gölü'ne ait fotoğraflar sergilendi.

Başkan Bayındır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal, okul müdürleri, öğretmenler daha sonra açık havada açılan sergiyi gezdi.

Minik öğrenciler ellerinde taşıdıkları su tasarrufunu konu alan afişlerle tarihi köprü üzerinde farkındalık yürüyüşü yaparken, "Beyşehir Gölü kurumasın" sloganları attı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Dünya Su Günü kutlamaları - Son Dakika


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