Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Düz Damlı Evlerde Kar Temizliği

Beyşehir'de Düz Damlı Evlerde Kar Temizliği

2 gün önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür etkili olan kar yağının durmasının ardından dış mahallelerde düz damlı evlerin toprak damlarına çıkan aileler, karları kürümek için seferber oldu.

Beyşehir'de Düz Damlı Evlerde Kar Temizliği, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür etkili olan kar yağının durmasının ardından dış mahallelerde düz damlı evlerin toprak damlarına çıkan aileler, karları kürümek için seferber oldu.

Beyşehir'e bağlı Şamlar Mahallesinde yağan kar yağışı yerleşim merkezini beyaz bir görüntüye bürüdü. Dağlık alanda kurulu mahallede, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından çatısı olmayan düz toprak evlerinin damlarına çıkan aileler, saatlerce devam eden kar temizliği yaptı. Damlar karlardan küründükten sonra taş silindirlerle sıkıştırma işlemi yapıldı. Tehlikeli olmasına rağmen ahşap merdivenlerden damlara çıkıp inen yaşlı kadınlar da yükseklerde karları temizlemek için ellerinde küreklerle seferber oldu. Beyşehir kent merkezinde ikamet eden bazı aileler ise yazın kaldıkları mahallesine gelerek, toprak damlı evlerinde ailelerin yürüttüğü çalışmalara katıldı. Bazı aileler imece usulü yardımlaşarak düz damlı evlerde kar temizliği için bir araya geldi.

Şamlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Bulduk, yaşadıkları yerleşimin ilçenin bir dağ köyü olduğunu vurgulayarak, birçok düz ve toprak damlı yapının bulunduğunu vurguladı. Her kar yağışı sonrasında köydeki bu yapıya sahip evlerde ikamet eden ailelerin damlara çıkarak karları kürüdüğünü ve taş yuvaklarla sıkıştırarak eriyen kar sularının evlerinin içine akmaması için çaba gösterdiğini belirten Bulduk, dağ köylerinde kış döneminde yaşanan bu mesaiden dolayı özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanlar için yaşamın biraz daha zor olduğunu söyledi.

Mahalle sakini aileler ise, kar yağışının durmasının ardından düz damlı evlere sahip yediden yetmişe herkesin damlarda kar temizliği yapıp, taş yuvakla sıkıştırma yaptığını belirterek, yıllardan beri her kış döneminde yörede bu geleneğin sürdürüldüğünü kaydetti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Konya, TEM Otoyolu, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Başkanı Temelli'den Dikkat Çeken Çıkış: 2021'de Erken Seçim Kaçınılmaz Otomobille Kaçan Hırsızlık Zanlılarına Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek Sedat Peker, Kendisini Eleştiren Karamollaoğlu'na Yaşı Üzerinden Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:54:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Düz Damlı Evlerde Kar Temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]