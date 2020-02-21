Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi

7 saat önce

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 100.Yıl Satranç Turnuvası sona erdi.

Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi, System.String[]

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 100.Yıl Satranç Turnuvası sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Beyşehir'de faaliyet gösteren eğitim kurumları arasında yatılı veya burslu öğrenim gören öğrenciler arasında gerçekleştirilen müsabakalar tamamlandı.

Şehit Hasan Metli ilkokulundaki ilçe turnuvası sonucunda Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'ne ait pansiyonda kalan Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencisi Metehan Borlukçu, Beyşehir birincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Borlukçu'nun Beyşehir'i il turnuvasında temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.

milli eğitim bakanlığı, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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