Beyşehir'de düzenlenen satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

Şehit Hasan Metli ilkokulundaki ilçe turnuvası sonucunda Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi 'ne ait pansiyonda kalan Fetullah Bayır Fen Lisesi öğrencisi Metehan Borlukçu, Beyşehir birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Beyşehir'de faaliyet gösteren eğitim kurumları arasında yatılı veya burslu öğrenim gören öğrenciler arasında gerçekleştirilen müsabakalar tamamlandı.

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