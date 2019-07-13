Beyşehir'de ekin yangını
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Beyşehir ilçesinde çıkan ekin yangını söndürüldü.
Beyşehir Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:20 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan ekin yangını söndürüldü.
Çiçekler Mahallesi'nde ekin hasadı yapılırken biçerdöverin ısınan balatasından yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki tarlalara da sıçrayan yangın vatandaşların ve Beyşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Çiçekler Mahallesi muhtarı Hüseyin Aslanel, gazetecilere, 8-10 dekar ekili alanın yandığını söyledi.
Yangının çıktığı alanın yerleşim merkezine yakın olduğunu ifade eden Aslanel, "Büyük bir tehlike atlattık. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yanan alan 3 çiftçimize ait. Onlara da geçmiş olsun diyorum." dedi.
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