Beyşehir'de ekin yangını söndürüldü - Son Dakika

Beyşehir'de ekin yangını söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde ekili arazide iki farklı noktadan ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında yaklaşık 22 bin metrekarelik ekin yandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde ekili arazide iki farklı noktadan ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında yaklaşık 22 bin metrekarelik ekin yandı.

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Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde hububat ekili alanlarda yangın çıktığının fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri yangını söndürebilmek için seferber oldu. Çiftçiler traktörleriyle yangın mahalline giderek yangının daha da genişlemesinin önüne geçebilmek için pulluklarla çevirme yaparken, bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha da genişlemesinin önüne geçildi. Sonrasında bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.


Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Mustafa Topbaş, yangında 22 bin metrekarelik alanda ekili vaziyetteki arpa ve buğdayın zarar gördüğünü belirterek, "Yanan ürünün büyük bölümü arpa idi. Ama buğdayların olduğu alanlar da var. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz zarar tespit çalışması için bölgede inceleme yaptı. Jandarma ekiplerimiz de yangının kim ya da kimler tarafından çıkarıldığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü, yangın kasıtlı olarak çıkarılmış, ekinler iki farklı noktadan ateşe verilmiş, tespitler bu yönde. İki farklı yerde 5-6 kişiye ait ekin tarlaları buralar. Mahallemize ve çiftçimize geçmiş olsun, Allah'ım bir daha göstermesin. Yangını söndürebilmek için seferber olan çiftçilerimize, destek veren itfaiyemize, belediyemize, emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Sadıkhacı, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de ekin yangını söndürüldü - Son Dakika
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