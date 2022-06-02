Beyşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi - Son Dakika
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Beyşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

02.06.2022 16:46
Beyşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Beyşehir ilçesinde, kursiyerlerin el emeği, göz nuru dökerek eğitim yılı içerisinde hazırladığı çalışmalar, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Beyşehir ilçesinde, kursiyerlerin el emeği, göz nuru dökerek eğitim yılı içerisinde hazırladığı çalışmalar, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir KOMEK'te yıl içerisinde farklı branşlarda açılan kurslar sona erdi.

Serginin açılışında konuşan Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, kurs öğreticileri ile kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik yaz dönemi kurslarının da yakında başlayacağını belirten Siper, "Kurum olarak yaz dönemi kurslarına da kesintisiz olarak devam edeceğiz. İnşallah, bir dahaki dönemde kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde bölgemize vatandaşlarımızın da desteğiyle hizmet vermeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

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