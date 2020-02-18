Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza - Son Dakika

Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza

15 dakika önce

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73 bin 747'şer TL para cezası kesildi.

Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza, System.String[]

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73 bin 747'şer TL para cezası kesildi.

Beyşehir Gölü'nde, sabah saatlerinde, elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı,  Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbarın belirtildiği Karadiken Mahallesi Avlak Sahası'na gittiklerinde, sazlıklar arasında bir aracın lastik izine rastladı. İzleri takip eden ekipler sazlıklar arasına gizlenilmiş kamyonete ulaştı. O sırada ekipleri geldiğini gören D.A., aracına binip kaçmak istedi. Ekipleri kamyoneti durdurup D.A.'yı yakaladı. Bu sıra yanındaki F.U da koşarak kaçmak isterken kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Çevrede yapılan araştırmada da sazlıklar içinde kano, göle elektrik vermek için kullanılan kepçe ve kabloları, akü, yaklaşık 25 kiloluk 4 sazan balığı ele geçirildi. 2 kişiye de Çevre Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 73 bin 747'şer TL para cezası uygulandı. Yetkililer, gölde otla hariç avlanmak isteyenlere aynı para cezasının uygulanacağını bildirdi.


Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
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