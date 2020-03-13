Beyşehir'de emekli öğretmeni dolandırılmaktan muhtar kurtardı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli öğretmen, telefonla dolandırılmaktan mahalle muhtarının uyarıları ve polislere durumu haber vermesi üzerine kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Y.Ş'nin telefonla evini arayan şüpheliler, telefona çıkan eşine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aradıklarını belirterek görüşmek istediğini söylediler.

Bu esnada uykuda olan ve uyandırılan Y.Ş'ye, "Biz eşine korkmasın diye Beyşehir Emniyetinden aradığımızı söyleyemedik, hesabınızın bulunduğu banka şubenizde bir köstebek var, devlet adına operasyon yapıyoruz, bilgi sızdıran o köstebeği ortaya çıkaracağız. Sizin de yardımcı olmanız gerekiyor." diyen zanlılar, emekli öğretmenden, bankadaki 50 bin lirasını çekip kendilerine vermesini istedi.

Emekli öğretmen, bu esnada telefonla da eşine ulaşamaması üzerine gittiği Müftü Mahallesi Muhtarı Ali Uçar'ın uyarısıyla dolandırılmaya çalışıldığını öğrendi.

Durumun bildirildiği polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muhtar Ali Uçar, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde yine bu yöntemlerle telefonla birçok kişinin aranarak dolandırılmaya çalışıldığını duyuyoruz. Vatandaşlarımız kesinlikle bu tür insanlara güvenmesinler, bilmedikleri, tanımadıkları numaraysa telefonlarını açmasınlar, hiçbir verilen hesaba para yatırmasınlar, polisimize haber versinler." diye konuştu.