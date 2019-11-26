Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de emlak vergisini ödemede son gün 2 Aralık Pazartesi
Son Dakika Güncel Beyşehir'de emlak vergisini ödemede son gün 2 Aralık Pazartesi - Son Dakika

Beyşehir'de emlak vergisini ödemede son gün 2 Aralık Pazartesi

7 saat önce

Beyşehir Belediyesi, emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksitini ödeme süresinin 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu.

Beyşehir'de emlak vergisini ödemede son gün 2 Aralık Pazartesi, System.String[]

Beyşehir Belediyesi, emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksitini ödeme süresinin 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu.

Beyşehir Belediyesi Emlak-İstimlak ve Mali İşler Müdürlükleri'nden konuyla ilgili yapılan ortak yazılı açıklamada, "Emlak, ilan reklam ve çevre temizlik vergilerinin tahsilatı her sene birinci taksiti mayıs ve ikinci taksiti kasım dönemlerinde yapılmaktadır. Bu vergilerin ilk taksidini ödeme süresi 2 Aralık Pazartesi günü sona erecektir. Mükelleflerimizin mağdur duruma düşmemesi için söz konusu süre içerisinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Belediye hizmet binamızdaki veznelerimizde hafta içi mesai saatleri içinde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacak olup, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları adına belirtilen güne kadar vergilerini ödemeleri menfaatleri gereğidir." denildi.

Beyşehir Belediyesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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