Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Emniyet mensupları sağlık taramasından geçti
Son Dakika Güncel Beyşehir'de Emniyet mensupları sağlık taramasından geçti

Beyşehir'de Emniyet mensupları sağlık taramasından geçti

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan Emniyet Teşkilatı mensupları sağlık taramasından geçirildi.

Beyşehir'de Emniyet mensupları sağlık taramasından geçti, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan Emniyet Teşkilatı mensupları sağlık taramasından geçirildi.


Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar sağlık taramasından geçiriliyor. Son sağlık taraması İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan rütbeli amir personel, polis memurları, sivil memur ve bekçiler genel sağlık kontrolünden geçirildi. Çalışmalara eşlik eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 54 teşkilat mensubunun bu kapsamda genel sağlık taramasından geçirildiğini belirterek, "Sağlık görevlilerimiz tarafından tansiyon, şeker ölçümü, obezite ve göz taraması yapıldı. Göz muayenesi için devlet hastanemizden cihaz ve uzman hekim desteği aldık. Bu nedenle hastane yönetimimize de teşekkür ediyorum. Tansiyon ve kan şekeri sonuçları ise uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilecek. Kurum ve okul taramalarının yanında genişletilmiş tarama faaliyetlerimiz mahalle mahalle gezilerek vatandaşlarımızın ayağına kadar gidilmek suretiyle yapılacak. Bundan sonra kurum olarak koruyucu sağlık faaliyetlerine daha da ağırlık vereceğiz" dedi. - KONYA

Beyşehir, Polis, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
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