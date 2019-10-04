Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de emzirme haftası etkinlikleri
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Beyşehir'de emzirme haftası etkinlikleri

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, emzirme haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

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Beyşehir ilçesinde, emzirme haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta kapsamında Beyşehir Devlet Hastanesi'nde emzirme haftası etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde poliklinik katlarında muayeneye gelen hasta ve hasta yakınlarına, anne ve anne adaylarına lohusa şerbeti ikram edildi, gül takdim edildi, çocuklara ise balon hediye edildi.

Hastanenin Başhekim Sıtkı Küçükbuzcu hastanedeye gelen anne adaylarına "Anne sütü mucizedir. İlk 6 ay sadece anne sütü, altıncı aydan sonra 2 yaş ve ötesine kadar ek gıda ile birlikte anne sütüne devam edilmelidir." uyarısında bulunuldu.

Programa, Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Bebek Dostu Hastane Programı Sorumlusu Uzman Dr. Durmuş Ali Işıklı, hastane yöneticileri, programda görev alan sağlık personeli katıldı.

Devlet Hastanesi, Beyşehir, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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