Beyşehir'de engelliler için işaret diliyle hutbe

Beyşehir ilçesinde, kent merkezindeki bir camide cuma namazlarında işaret diliyle hutbe dönemi başlatıldı.

Beyşehir İlçe Müftülüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye çapında uygulamaya koyulan "cuma hutbesini işaret diliyle anlatma" projesinin Beyşehir'de de bir camide uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şehir merkezindeki Cuma Camisi'nde başlayan uygulamada işaret dili eğitimi alan din görevlisi Eyyüp Turgut tarafından görevli olduğu ibadethanede cuma namazlarında işitme engelli vatandaşlar için hutbenin işaret diline çevrildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cuma Camisi imam hatibi olan Eyyüp Turgut tarafından daha önce Konya'da açılmış olan işaret dili kursları yeterlilik belgesine sahip olmasının ardından ilçemizde ilk kez bir camide işaret diliyle hutbe dönemi başlamıştır. Camide okunan hutbe, aynı zamanda engelli kardeşlerimizin hutbeyi anlayabilmesi için işaret diline çevrilmektedir."