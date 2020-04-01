Beyşehir'de esence mahallesi karantina altına alındı - Son Dakika

Beyşehir'de esence mahallesi karantina altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Esence Mahallesi'nde il dışından memleketine gelen 2 kişide 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği mahalle karantina aldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Esence Mahallesi'nde il dışından memleketine gelen 2 kişide 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği mahalle karantina aldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, mahalledeki bin 500 kişinin sağlık taramasının yapıldığını, koronovirüs testi sonucu pozitif çıkan kişilerle temasa geçen 60 kişinin de takibe alındığını belirtti. Jandarma, mahalleyi giriş ve çıkışları izin vermezken, mahalle sakinleri de sokağa çıkartılmıyor. Beyşehir Belediyesi ekiplere mahallede geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Beyşehir Belediye Başkanı Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır , Beyşehir'de koronavirüsle mücadele konusunda bugüne kadar gerekti tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. İstanbul 'dan eskiden köy statüsünde olan Esence Mahallesi'ne gelen 2 kişide koronavirüs sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahallenin karantina altına alındığını ifade eden Bayındır, pozitif çıkanlardan birinin Beyşehir kent merkezindeki bir apartmandaki evine gelip, gitmesinden dolayı kimsenin oturmadığı evinin de karantina altına alındığını kaydetti. Belediye olarak mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını ifade eden Bayındır, "Beyşehir de meydana gelen 2 tane vaka var. Aşağı Esence Mahallemizde İstanbul'dan Beyşehir'e gelen bir vatandaşımızda görülen pozitif çıkan bir hadise var. Bir de yine aynı vatandaşın Beyşehir'de de evi var. Onlarla görüşen bir vatandaşımızda da çıkması halinde, başta Kaymakam Bey olmak üzere belediyemiz kurul üyeleri, Hıfzıssıhha Kurul üyeleri bu yerlerde karantinaya alma gereği duyduk. Tabi bu kararı İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte organize ettiler. Biz de tedbiri erkenden alalım diye karantinaya aldık. Paniğe kapılacak bir durum yok. Sadece vatandaşlarımızı dışarıya çıkarmamaya çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız mahallelerimiz de dahil toplumun ortak kullandığı yerlerde dahil olmak üzere bankalara kadar pazar yerlerimize kadar AVM'lerimize kadar hepsiyle birlikte dezenfekte çalışmalarımızı hijyen kurallarını uygun hale getirilmek bakımından ortak hareket ediyoruz"diye konuştu. Bayındır, son dönemde Beyşehir'e il dışından gelen kişilerinde tedbir amaçlı sağlık taraması yaptırması veya 14 gün kendilerini karantina altında tutmaları uyarısında bulundu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti