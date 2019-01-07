Beyşehir'de Ev Deposunda Yangın

Beyşehir
ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın, evin deposunu kullanılamaz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Doğanbey
Mahallesi'nde yaşayan Osman Arınç'a ait evin bitişiğindeki kapalı depoda bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Deponun ardından bitişikteki samanlığı sıçramasıyla büyüyen yangına Konya
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Beyşehir Belediyesi
'ne ait iş makineleri müdahale etti.
Ekipler eve ve bitişiğindeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun gayret göstererek yangını kontrol altına aldı.
Yangında, depoda bulunan ve söndürme çalışmaları esnasında enkaz altında kalan otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği, depodaki malzemeler ile samanlıktaki balyaların da zarar gördüğü öğrenildi.