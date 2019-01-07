Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Ev Deposunda Yangın

Beyşehir'de Ev Deposunda Yangın

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın, evin deposunu kullanılamaz hale getirdi.

Beyşehir'de Ev Deposunda Yangın, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın, evin deposunu kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi'nde yaşayan Osman Arınç'a ait evin bitişiğindeki kapalı depoda bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Deponun ardından bitişikteki samanlığı sıçramasıyla büyüyen yangına Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Beyşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri müdahale etti.

Ekipler eve ve bitişiğindeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun gayret göstererek yangını kontrol altına aldı.

Yangında, depoda bulunan ve söndürme çalışmaları esnasında enkaz altında kalan otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği, depodaki malzemeler ile samanlıktaki balyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Doğanbey, Beyşehir, Güncel
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