Beyşehir'de evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Beyşehir'de evde çıkan yangın korkuttu

07.07.2022 15:56
Beyşehir'de evde çıkan yangın korkuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evin balkonunun altında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından binaya sıçramadan söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evin balkonunun altında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından binaya sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahallesi 40618 Sokak'ta yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangının üç katlı bir apartmanın birinci katında, balkonun altındaki merdiven girişinde çıktığını belirledi. Bu arada, adrese gelen doğalgaz dağıtım şirketi görevlileri de tedbir amacıyla binanın doğalgazını kesti. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri binaya sıçramadan kontrol altına aldı. Evin birinci katında yalnız yaşayan yaşlı adam da vatandaşların yardımıyla evden dışarıya çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balkon altındaki odunlar ile yabancı maddelerden çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir'de evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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