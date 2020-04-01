Beyşehir'de

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ve Türkiye'nin farklı illerinde öğrenim gören ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin katılabileceği "evinde kal, fotoğrafla kal" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) önlem amacıyla evlerinde veya pencerelerinden çektikleri karelerle yarışmaya katılabilecek.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen Beyşehir Belediyesi'nin de destek verdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sancak Damlama Sadık Gövercin Ulusal Fotoğraf Yarışması'na öğrencilerin sosyal medya ortamına yükleyecekleri fotoğraflarla katılabileceğini belirtti.

Büyükkafalı, son başvuru tarihinin 15 Nisan 2020 saat 23.30 olduğunu aktardığı para ödüllü fotoğraf yarışmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Her yıl ilçemizde yöreye özgü düzenlenen bu yarışmada sadece ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin seçilmesi, uzmanların tavsiyelerine göre o yaşın bu anlamda daha verimli ve bağlayıcı özelliği olmasındandır. Yarışma konusu, çocuklarımızın cep telefonları veya diğer fotoğraf makineleri ile evlerinde veya pencerelerinden çektikleri kareler, evimizde yapılan yemek, ders çalışma, eğlence ve diğer aktiviteler, farklı ışık şartlarında çekilmiş objeler, evcil hayvanlar, pencere veya kapıdan görüntülenebilecek insanlar, sokak hayvanları, ağaçlar ve çiçekler vb. olabilir. Yarışmaya öğrencilerimiz Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün facebooktaki sayfasına son başvuru tarihi ve saatine kadar her gün bir fotoğraf karesi yükleyerek katılabilir. Yarışma sonunda değerlendirmeyi Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerinden oluşan jürimiz yapacaktır. Yarışma birincisine 500, ikincisine 300, üçüncüsüne 200, 4 ve 5'inci olarak mansiyon kazananlara 100 ve 125 lira, sergilemeye layık görülen 15 esere ise 50 lira para ödülü verilecektir. Yarışmanın ardından ödül töreni ve sergileme ile ilgili duyurular ise daha sonrasında yapılacaktır."