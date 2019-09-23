Beyşehir'de fotoğraf mesaisi

Beyşehir ilçesinde yerli ve yabancı fotoğrafçılar ilçenin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirebilmek için uzun süre fotoğraf mesaisi yaptı.



Konya'da faaliyet gösteren Sille Sanat Sarayı tarafından Beyşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Üyeler Buluşması etkinliğine katılmak üzere yurtdışı ve yurtiçinden Beyşehir'e gelen fotoğrafın duayenleri ilçenin tarihi dokusuna ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.



Beyşehir Gölü, tarihi Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar Anıt ve Havuzu, Leylekler Vadisi ile Sonsuz Şükran Köyü'nde fotoğraf mesaisi yapan yerli ve yabancı fotoğrafçılar, dünyaca ünlü grup vakti ile ünlü Beyşehir Gölü kıyısında günbatımında teknesi üzerinde tatlı sulara ağ atan balıkçıyı yerlerini aldıkları köprü üzerinde en güzel şekilde fotoğraf karelerine yansıtabilmek için seferber oldu.



Fotoğrafçılara mesaisinde Sille Sanat Sarayı'nın kurucusu Reha Bilir, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı da eşlik etti.



Öte yandan, Beyşehir'de 20 Eylül'de başlayan ve üç gün süren 8. Üyeler Buluşması etkinliği de sona erdi.

Doubla Blues Band konserinin de yer aldığı etkinlik kapsamında Seyit Ali Ak ve 2019 yılı Yurdagül Savaşçı Kupaları sahiplerine verildi.

Bilgilendirme toplantısının ardından 2019 yılı onur ödülleri de fotoğrafçılara takdim edildi. Etkinlik çerçevesinde Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerine ait fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yerli ve yabancı fotoğrafçıları Beyşehir'de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken organizasyona destek veren katkı sunan herkese teşekkür etti.



Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da çok sayıda yerli ve yabancı fotoğrafçıyı Beyşehir'de görmekten büyük onur ve gurur duyduklarını dile getirdi.